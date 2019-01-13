政Whats噏：9區會反對三隧分流　張建宗離地亂撐

政府計劃推行三隧分流方案惹來社會強烈反彈，可謂一石激起千層浪，當局遂向各區議會及建制大黨民建聯(民記)「埋手」尋求支持。不過，據了解，香港及九龍合共9個區議會均表明不滿政府方案，當中黃大仙及東區區議會更於委員會會議上通過動議要求擱置。今鋪真係未見官都經已被打50大板，政府想實行方案都凍過水嘞！



有知情人士透露，打從政府公布三隧分流方案後，地區上反對聲音極大，當局曾以不同途徑向各區「摸底」，表示想區議會支持方案，卻屢次「食檸檬」。此外，當局積極游說喺立法會手握13票的民記支持，更安排方案解說「專場」向該黨18區支部進行游說。據悉解說「專場」喺上周五(11日)已經登場，當日只有10多人到場，少數人聽足全程，有人就表明缺席以示杯葛，亦有人因為有活動未能到場。有出席人士透露，當日不同區表達咗大家嘅顧慮，好多都話推行現有方案解決唔到各區擠塞，最大共識係無法支持紅、東隧加價。



翻查紀錄，東區及黃大仙區交通及運輸事務委員會，早喺去年已有動議，講明反對方案要求擱置，獲得跨黨派議員支持。據了解，與東區同屬最受影響嘅觀塘及油尖旺區反對方案意見清晰，三區主席黃建彬、陳振彬及葉傲冬都講明反對。而當局於去年亦曾向中西區、南區、灣仔、九龍城及深水埗區個別議員「摸底」，但地區都表明強烈反對，所以至今當局都唔敢入議程討論。



反對聲音此起彼落時，政務司司長張建宗卻沉醉喺自己嘅世界，今日(13日)佢喺網誌話，方案係解決市民塞車嘅苦口良藥，係一個具效益可行嘅方案，仲提出8大支持理由，包括可鎖定西隧的隧道費等。



其實政府喺早前處理「一地兩檢」時，都係向區議會尋求「正式」支持，今次當局又試圖複製做法，誤以為可以平衡反對聲音，卻係錯判形勢。10蚊、8蚊對高官可能係小數，但對基層市民卻好緊要，方案只係顯示政府思維「堅離地」，若繼續唔體恤民情，只怕連建制派都造反。