三支香屢生奪命事故　房署三度換晾衫架均捱批

公屋晾衫設施一直為人詬病，房屋署十多年來先後推行三次更換晾衫架計劃，每次均引起批評。因應本港發生多宗公屋住戶使用「三支香」晾衫杆時失足墮樓意外，房屋署○四年資助居民更換晾衫架，但「縮骨」要求住戶繳付二百元，最終反應冷淡。該署一四年再斥資五億元推出自願性更換新晾衫架計劃，但該款晾衫架同樣被批評問題多多，架上只能掛四件衣物，而且安裝在廚房窗外，受煮食油煙影響，結果遭居民棄用。今次再免費為租戶在客廳外牆加設晾衫架，但又被質疑「唔啱使」。



傳統插筒式晾衫裝置，俗稱「三支香」至今已有四、五十年歷史，大多數在○五年前建成的屋邨使用，屬於固定裝置，住戶可用傳統晾衫竹，但有人因晾曬時探身到窗外，或衣物太重而發生事故。



房署○四/○五年實施一次性資助計劃，租戶只需付二百元，便可獲房署安排承辦商上門安裝不銹鋼晾衫架，但措施「幫啲唔幫啲」引起居民反感，計劃反應冷淡，最後更換四萬個。



房署一四年斥資五億元，推出資助及自願更換新晾衣架計劃，免費為租戶更換拉繩式晾衫架，但居民指在廚房位置安裝，衣物被油煙影響，得物無所用。及後不少居民選擇自費在客廳外自行安裝晾衫杆，但款式不同，亦未必符合安全規定。



房署前年決定再「燒」近四億元補鑊，統一晾衫杆，建議為指定類型樓宇共約三十萬個單位加裝晾衫杆，可惜設計再被劣評，浪費公帑之餘，亦未能滿足居民需要。

