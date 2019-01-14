房署大細超　彩盈邨限客廳外牆裝新晾衫架

房署政策混亂，引起居民不滿。有觀塘區議員指房屋署容許首批安裝晾衫架的彩福邨居民，選擇在客廳或睡房外牆安裝新式晾衫架；但另一彩盈邨，卻只可劃一在客廳外牆裝上，居民變相沒有選擇權，如決定安裝新晾衫架，就要拆除在客廳外牆的原有舊杆。議員批評房署「大細超」，未有考慮居民需要，做法令人費解。



觀塘區議員顏汶羽指，最近收到不少彩福邨居民反映新晾衫架「唔啱使」，得物無所用，不過由於居民可選擇安裝在客廳或睡房外牆，多數居民保留原有晾衫杆，不至於在安裝新晾衫架後變成「冇杆用」。但近月顏在房屋署諮詢期間得知，第二批安裝的屋邨包括彩盈邨，晾衫架只能安裝在客廳外牆，若牆上有舊杆便需拆除。他批評，「晾衫杆咁多年都困擾公屋居民，每次房署只係小修小補，政府政策朝令夕改，只係修補設計時失誤」。



居於彩盈邨的徐女士表示，得知房屋署即將為屋邨更換晾衫杆，但她希望新舊兩個可以同時使用，「如果唔使錢，梗係想佢幫我裝啦，但係唔知佢要拆邊一邊，陽光猛嗰邊用番自己舊嗰個就最好，你要我掉，我就未必換」。



房屋署指劃一在客廳外牆位置安裝晾衫架，能統一樓宇外觀，亦能方便日後只需於同一位置安裝工作吊船，進行維修保養從而善用公帑。但有小量樓宇的單位設計，並無明顯區分客廳與睡房，如彩福邨部分單位，房屋署會按照居民對房間的實際使用，決定單位客廳位置，於其外牆加設晾衫架。

