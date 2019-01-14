東方日報A1：晾衫架問題多　居民嘆愈換愈衰

房屋署使錢亂做，晾衫架愈換愈差，安全更成疑！房署耗資近四億元為卅萬公屋戶額外加裝雙杆式晾衫架，首批屋邨已更換完畢，但大批居民批評新安裝的晾衫架新不如舊，設計、質量存在五宗罪，其中最離譜的是部分晾衫架安裝一星期便出現疑似銹迹，而且晾在架上的衣物容易吹落街，甚為困擾居民。有驗樓師指晾衫架短時間內出現銹迹及銹斑，質素成疑，亦會影響耐用性，接駁位一旦出現嚴重銹蝕更會增加鬆脫風險。



新晾衫架安裝工程於一七年四月展開，房屋署指現時共有二十一個公共租住屋邨已開展相關工程，預計於今年底完成，整項工程預算金額約為三億八千六百萬元。彩福邨是首批完成安裝工程的屋邨，居於該邨八年的方先生指，去年十月安裝新式晾衫架，一星期後適逢打風，及後即發現架身出現嚴重銹迹，有運動褲沾污報銷，「原本聽到係不銹鋼，好開心，點知一落完雨就搞成咁，你話係咪（房署）貪平，都唔使講啦，依家都唔敢用」。他又指，現時只可將衣物掛在廁所晾乾，非常不便，「衫褲長期唔曬太陽唔好，殺唔到菌！」



本報邀約驗樓師賴達明到方先生家中進行檢查，賴發現晾衫架採用不銹鋼物料，但疑有大量其他金屬雜質，導致易氧化，出現銹迹或銹斑，「優質嘅應該表面光滑明亮，可用十幾廿年，如果咁快出現銹迹或銹斑，可能一兩年就要換，如果用得耐、銹蝕得耐，打風會有鬆脫風險」。



本報向負責彩福邨晾衫架工程的其中一個承辦商查詢，並提供方先生單位的晾衫架照片，該承辦商前線工程人員指，該批晾衫架應是去年四月至八月間的來貨，有鋼材出廠合格證明書，由出廠、加工、運輸，至屋邨暫時放置待安裝時，各流程中途均可能受雨水或塵埃不同污染，該公司會為投訴單位進行保養清潔，又指不銹鋼並不是完全不會生銹，只要經海水腐蝕，所有不銹鋼均會生銹。



另一居民周先生居於彩福邨七年，他批評房署「得個做字」，「完全冇考慮實唔實用，太倉促，好似為做嘢而做嘢，雖然係公屋居民，但係都希望設施係一路變好，唔好浪費公帑」。他向記者示範指，新安裝的晾衫架沒有固定衣架裝置，衣物隨時吹落街，同時亦有安全隱憂，「晾衫杆伸到去冷氣機底，衣物吹埋一邊時，要夾硬伸個人出去好危險，依家惟有喺衣架上加夾仔，再加繩綁埋一齊」。



大窩口邨近月亦開始安裝新晾衫架，葵青區議員許祺祥指接獲五宗晾衫架不合用投訴，有居民反映安裝高度不適合，上半身伸出窗掛衫會有危險。該屋邨居民陳小姐批評設計「騎呢」，「要買特製衣架先用到，房署都唔知整嚟做咩」。



房屋署指不同地區的環境因素及居民的使用情況，或會導致個別單位的晾衫架表面出現污漬，此類污漬有別於一般金屬銹蝕，居民可使用家用清潔劑抹除該些表面污漬。房署又指晾衫架採用不銹鋼物料，承辦商會提供安裝後三年保養期，居民如發現晾衫架物料有問題，可向房署反映，再安排承辦商跟進。該署又指，考慮安裝高度使居民能於安全範圍內晾曬衣物、晾衫架安裝後的穩妥性以保障途人安全等多個因素，才決定安裝晾衫架的位置。



