外籍男廣州南站乘高鐵抵港　現疑似中東呼吸綜合症徵狀

港鐵周一（14日）凌晨發新聞稿，稱周日（13日）晚7時58分，接獲香港西九龍站衞生署港口衞生處通知，指一名外籍年輕男子於下午約6時18分，由廣州南站乘坐G6537次高速鐵路列車到達西九龍站，在經過西九龍站港口衞生處時，出現發燒及疑似中東呼吸綜合症的徵狀。該名男子與一名同行人士其後被安排乘坐救護車前往醫院作進一步跟進。



港鐵稱，西九龍站已即時安排清潔員工按照衞生防護中心指引制訂的既定程序，以一比九十九濃度的漂白水為車站範圍內該名乘客曾經過或逗留的地方進行清潔消毒。港鐵會與衞生防護中心保持聯繫。



在接獲港口衛生處通知前，該列車已於下午6時56分由西九龍站開往深圳北站 (G5608)，並於下午7時37分由深圳北站返回西九龍站 (G5607)。車務控制中心接獲通知後，已指示高速鐵路列車上的車長暫停使用該名乘客坐過的第11卡車廂。該列車於下午8時23分再度由西九龍站開往廣州南站 (G6538)，在到達廣州南站後停止載客服務。



港鐵稱，公司已提醒曾與該名乘客接觸的員工若感到不適，應配戴口罩及立即求診，上班前亦要量度體溫。另外，曾乘搭該高鐵列車的乘客如感不適，亦應盡早求診。又指公司有一套既定的清潔程序及措施，定期為車站和車廂設施進行清潔及消毒工作，包括每四小時用一比九十九漂白水清潔乘客經常接觸到的地方，如扶手電梯、售票機、出入閘機及升降機等。