香港漁業萎縮　海魚養殖持牌人唔夠一千

香港發展成國際金融中心前，昔日只是一個小漁港，隨着時代轉變，漁業已日漸式微。全港持有海魚養殖牌照的漁民人數過去十多年來按年下跌，前年已跌至不足一千人，養殖區的總產量為一千零四公噸，較二○○○年代初減少逾半，佔本地活海魚供應需求量僅百分之六。有業界擔心，漁農自然護理署收緊養殖標準，或進一步扼殺漁民養魚空間。



《海魚養殖條例》規定，所有海魚養殖活動均須持有牌照，並須在全港廿六個指定魚類養殖區內經營，佔海域總面積二百零九公頃。政府為改善養殖區環境及水質，曾於一九九○年宣布停發新的海魚養殖牌照，至二○○二年容許持牌人申請轉讓，一三年重新就三個魚類養殖區發出新海魚養殖牌照，但持牌人數不升反跌。



漁護署資料顯示，二○○○年代初，持牌人曾多達一千三百七十人，但人數按年下跌，至一三年跌穿一千人水平，跌至僅剩九百八十七人，前年更只有九百三十一人。生產量亦由○一年的二千四百七十公噸，下跌逾半至一三年的一千零五公噸，一七年則約一千零四公噸（見表）。



國際漁業聯盟主席楊潤光指，漁業逐漸萎縮，漁護署曾容許部分魚類養殖區的魚排經營休閒垂釣，令部分魚排不再養魚，但現時又以檢討為由，規限養殖數量，政策混亂，變相連累真正養魚維生的漁民，「（持牌人）得番好少，仲咁做，對佢哋（漁護署）冇晒信心」，促請當局先整頓只經營釣魚場的魚排，始着手推行其他標準。

