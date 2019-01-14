漁護署擬收緊海魚養殖續牌　被轟趕絕漁民

漁民炮轟漁農自然護理署疑出陰招收回牌照。漁護署近日發信通知持有海魚養殖業牌照的漁民，未來須符合三大養殖標準，包括養魚場須達每平方米十公斤的最低養殖標準，否則不獲續牌或縮減其牌照容許的魚排面積。有漁民怒斥新標準荒謬及欠清晰，限制漁民養殖自由及商業行為，形容做法等同強迫漁民交回牌照，疑為減少日後因填海而對漁民支付的賠償埋下伏線。有立法會議員促請政府清楚解釋養殖標準釋除疑慮。漁護署表示，經統計現有持牌者只有八成符合其中一個標準，但大多不符合另兩個標準，將面對縮減發牌面積或拒絕發牌。



漁護署今起就新標準舉行四場諮詢會，該署在發予漁戶的信件中指，正檢討現時魚類養殖區養魚場的管理及制訂養殖標準，確保養魚場有全面及積極養殖海魚，標準包括魚排面積必須與牌照相同、魚籠面積不可少於七成牌照面積，及養魚場須達每平方米十公斤的最低養殖標準。該署會容許牌照持有人有一段時間作準備，若未能符合標準，該署可能縮減牌照許可的魚排面積或拒絕續牌，惟信中未有解釋如何訂出相關標準及過渡期長短等。



於大埔三門仔營運魚排廿年的王先生直斥署方的標準完全不可行，以他的魚排為例，一百平方米即要養殖一千公斤海魚，直指做法「係侵犯人身自由，野蠻咗啲！」他指，三門仔魚排四年前曾出現大量死魚，直指當局低估風險。另一漁民蘇先生則質疑如何量度最低養殖標準，「任佢噏，又無解釋。」批漁護署漠視養魚高成本問題，單是飼料、維修等已是數十萬元，落實標準如同「倒錢落海」，一刀切表明不達標會拒絕續牌，更是抹殺漁民的努力。



逾半世紀依靠養魚維生的漁民李先生亦指，養殖海魚成本高，如青斑魚及龍躉魚的魚苗售價過百萬元，尚未計算其他養殖成本，惟收入並不穩定。他坦言，若牌照被收回，「渣都冇得剩，我點搵食?」批評當局是要逼走漁民，為日後填海建屋鋪路。



香港漁民團體聯會主席張少強估計，全港九百多名持牌人中，有六至七成不符合標準，促請當局做好諮詢，並設恰當過渡期予漁民適應。漁農界立法會議員何俊賢認為，政府有必要向漁民清楚解釋養殖標準，釋除漁民疑慮，且要設立緊急援助基金等，讓漁民可安心養殖海魚。



漁護署回應表示，一七年本地養殖海魚產量約一千公噸，只及八十及九十年代的三分之一，現有養殖區空間是珍貴資源須善用，為推動養殖業可持續發展，有必要檢討現行管理，使海魚養殖業繼續提供活魚。署方透過三個標準制訂一套養殖標準，確保獲發牌魚場能積極養海魚。經統計，現只約八成魚排符合第一個標準，大多不符合另兩標準，若持牌人未達標又沒提供合理解釋，會在下次發牌時縮減其牌照面積或拒絕發牌。

