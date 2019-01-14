探射燈：英驗鬼口水砒霜超標　港未下架

近年風靡兒童的鬼口水，雖然有英國相關部門曾驗出含有超標的砷（砒霜）而停售，但本港玩具店仍大賣，甚至推出不同版本。專科醫生指，兒童長期接觸後，即使不吞食，亦有機會慢性中毒。



本港多個地方均有出售鬼口水，價錢由數元至數十元不等，款式千變萬化。其中一款含磁性，能隨磁石變形，深受幼稚園學生歡迎，惟英國北安普敦郡有兒童接觸同款玩具後出現胃痛等症狀，其尿液樣本砷含量超標10倍，當地貿易標準局亦指，該產品砷含量為標準的7倍，禁止該款玩具出售，網上零售商亦需即時下架。



兒科專科醫生李家仁指，兒童長時期接觸硼砂有機會慢性中毒，徵狀包括欠胃口、體重下降、腎部不適引致皮膚泛黃、皮膚亦有可能出疹等，若吞食後只能洗胃清走異物，建議兒童避免接觸。

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