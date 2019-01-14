探射燈：網購玩具成風　提防美國10大危險玩具

美國有消費者監督組織早前公布去年10大危險玩具，報告指多款為3歲至6歲兒童而製的玩具，都可能有潛在風險，可引致幼童受傷或窒息。專家指網購玩具成風，呼籲家長注意。



10大危險玩具包括1款切生果玩具，報告指其假刀由硬膠造成，使用時可能會被𠝹傷，但包裝上提示不足；另1款玩具狗附有長約60厘米的幼繩，惟兒童拉扯時，有機會被綑綁並造成窒息。另外，部分毛公仔及動物造型發聲玩具，都附有太細小零件，可能被幼兒誤吞造成呼吸困難；其他假手、假劍亦可能令幼童在玩耍期間誤傷朋友。



嬰幼兒心理發展協會註冊心理學家程衛強表示，不少玩具潛在危險，惟現時不少家長只網購玩具，未必可親身試玩或了解清楚，「依家好多人都會上網買玩具，如果佢哋（賣家）冇信譽嘅話都幾危險。」他提醒選購時要留意安全度，並要揀選有益處，能協助兒童平衡發展的玩具。

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