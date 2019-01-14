探射燈：危險玩具通街熱賣　成分不明盲眼傷身

危險玩具裝飾賣通街，部分加水發大的水彈槍及人造雪，曾被揭可對小朋友構成危險，但成為本港玩具店促銷產品。專家測試水彈槍指速度快，射程有1米，打中人體會感到明顯痛楚，擔心射中眼睛會盲。新興裝飾「人造雪」粉末吸水發脹，專家指成分為尿片中吸水物料，但誤吞可危害身體，而且此類發水玩具體積太小，不建議幼童接觸。



深水埗的玩具店陳列各式水彈槍，售價只是數十港元，槍內含有一包發水子彈，子彈直徑只有不足1毫米大，吸水後可漲大5倍，職員不諱言水彈危險，但不少人仍可照買無誤。大埔1間商場特賣場亦出售水彈槍，標榜安全刺激。惟內地早前有報道指水彈槍威力驚人，在1米範圍內進行射擊，足以擊穿紙皮、肉片甚至蘋果。記者被水彈槍射擊，即使隔着薄衫，皮膚仍有輕微痛楚。



深水埗另1間玩具店則以特價出售互射發泡膠子彈槍，包裝以親子互動招徠，可供多人對打，又指子彈安全不傷人。此外，近年坊間亦有出售廉價發光飛箭，外型似竹蜻蜓，頂部有LED燈，似丫叉以橡筋拉動發射，售價亦只是20港元有8個。



工程師盧覺強測試4款射擊玩具，發現全部均可射穿短距離的紙巾，並達1米外的紙張，其中水彈槍速度最快，但發水子彈輕，射擊力較細；發光飛箭的槍口能量最高，其次為發泡膠子彈。盧提醒，人類眼角膜很脆弱，只要被上述玩具射中都有機會致盲。



吸水玩具近年興起，不少玩具店近日銷售內地製人造雪。但早前有內地傳媒引述專家指，人造雪的成分為聚丙烯酸鈉，擔心其加工過程可能有其他化學物質殘留。香港科技大學化學系講師陳鈞傑表示，聚丙烯酸鈉為尿片內的吸水成分，普通接觸危險性不大，但誤食可能危害人體。



嬰幼兒心理發展協會註冊心理學家程衛強認為，此類吸水膨脹的玩具裝飾可能對兒童構成危險，家長宜小心選購。



海關發言人表示，過往3年，曾就玩具槍進行61次巡查，及接獲1宗舉報，調查後發現其中1個樣本未能通過安全測試。消委會近年接獲有關玩具的投訴有上升趨勢，由2015年的95宗，上升至2017年的128宗；去年1至11月亦有99宗。

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