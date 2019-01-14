死撐推遲長者領綜援年齡　羅致光稱60歲退休落後全世界

申領長者綜援合資格年齡下月1日起由60歲收緊至65歲，事件引起社會猛烈批評。勞工及福利局局長羅致光今(14日)首次回應事件時繼續「死撐」，指政策「無乜可能唔推」，稱國際退休年齡或領取福利年齡均是65歲，認為延後相關年齡是國際大趨勢，又重申政府非「靜英英」情況下推行政策，並表明不會全面檢討綜援政策。



羅致光今早在電台節目表示，過去數天分析了不同意見，主要均認為有必要延後長者綜援合資格年齡，但有意見認為政府在諮詢方面有不足，強調政策最早已在2017年提出，過去2年社會有不同機會表達意見，亦有立法會議員就此表達意見。



對於有消息指，政府或推過渡方案平息民憤，他直指是謠言，亦認為以關愛基金作政策補貼的機會很微，但補充指願意聆聽意見，當局正研究改善綜援的鼓勵就業方案，但未有透露是否針對60至64歲人士。他又認為，大部分國家的退休年齡達65歲，部分如冰島等更達67歲，直指長者的定義「遲早要改」，而香港更是「落後全世界」。



他又指，現時社會福利署的自力更生支援計劃，容許綜援申領人可豁免計算入息，扣除部分工資後可保留最多約2500港元工資，但該工資水平已是2003年的標準，未來作檢討及調整，並考慮提早於60至64歲的年齡層推行相關改善措施。



社福界立法會議員邵家臻在另一電台節目表示，政府至今無找議員討論如何「拆彈」，或作出改良措施。他指政府今次做法爭議大，難以原封不動在下月執行相關措施，建議應該暫時擱置，或研究將措施延後3年才執行。