硬收緊長者綜援年齡　多名議員轟政府無承擔

政府下月1日將收緊長者綜援的合資格年齡至65歲，勞工及福利局局長羅致光已表明事在必行，並會透過其他計劃優化及鼓勵長者就業。跨黨派議員今日(14日)在立法會福利事務委員會會議上炮轟政府「三無」，對長者無良心、無承擔、無配套，要求政府擱置推行政策。委員會將於本月底召開特別會議討論相關事宜。



議員郭家麒批評，政府的做法決絕，不少長者對政策苦不堪言，又認為不少有能力長者一直在工作，「一日做十幾廿個鐘，好淒涼」，狠批政府削減長者福利是涼薄。議員柯創盛亦批評當局「不食人間煙火」，漠視活於水深火熱的長者，局長雖聆聽意見，但行動「照舊」。



羅致光在會上重申，不會強迫身體欠佳人士工作，並會優化勞工處的中高齡就業計劃，鼓勵長者就業。他不認同有意見指計劃反應不佳，因計劃只推行4個月，現時批評計劃反應不熱烈是言之尚早。



民主黨約20人在會前請願，要求政府取消計劃，立法會福利事務委員會主席鄺俊宇批評，局長提出改善60至64歲人士的自力更生支援計劃，無助改變剝削長者福利的現實，更是遠水不能救近火，亦不認同局長稱65歲的退休年齡屬落後，因不少長者勞碌半生，其身體機能至60歲已沒法應付工作。