港鐵縱火：疑犯行為古怪　曾在巴士吸煙遭網民公審

港鐵旺角站縱火案，重案組昨晚(13日)於元州邨拘捕一名姓劉59歲男子，通宵扣查，警方仍在調查其放火動機。探員在疑犯住所檢走大批證物，包括火機、香煙、八達通、衣服等。有人被捕後聲稱因體弱患病，生無可戀萌輕生念頭，遂隨機走到港鐵站以天拿水點燃拍紙簿擬縱火自焚，惟因火勢猛烈「縮沙」而逃離車站。



據悉，疑犯經常在港鐵站出沒找麻煩，因衣著及行為古怪，所以警方於天眼鎖定嫌疑人後，港鐵職員一眼就認出。疑犯過往曾在港鐵及巴士車廂內吸煙，被網民拍下相片鋪上Facebook公審。亦有網民指他會到尖沙咀天星碼頭觀看街頭表演，隨歌聲翩翩起舞。



警方表示港鐵閉路電視監控系統，沒有天眼覆蓋起火的E出口大堂，偵查時不知縱火狂徒容貌及特徵。警方調查範圍擴大，除翻看站內店舖及所有出入口閉路電視，甚至附近地面一帶的天眼亦不放過，仔細觀看途人步速、神態並透過不同「天眼」畫面逐格對比，終於發現疑犯。



縱火案發生於前日(12日)早上近10時，熙來攘往的港鐵旺角站大堂鄰近銀行中心E出入口地上突然起火，火燄捲起的黑煙升上天花板，有趕返工及趕搭車的市民赫見，以為發生「恐襲」驚呼四散，有人大嗌「火燭」推撞走避，半分鐘後車站職員攜滅火筒趕至，火種已自行熄滅，事件幸無人傷。大堂地面約10多個階磚燒焦熏黑，消防初步調查後證實有助燃劑，認為起火原因有可疑，遂交由警方跟進。