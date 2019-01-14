M+博物館爛尾索償　擔保人向新昌追2.97億元

西九龍文化管理局去年指西九文化區「M+博物館」工程的總承建商新昌營造廠出現財困，並終止其工程合約，事後又興訟向擔保該工程的保險公司追討逾2.97億港元的擔保費用。該保險公司上周五(11日)入稟高等法院，控告新昌營造廠及其母公司，指兩名被告違反「M+博物館」工程的債券賠償保證條款，向兩名被告追討和索償逾2.97億港元。



原告美亞保險香港有限公司，提出兩宗訴訟，分別向新昌營造廠有限公司和新昌集團控股有限公司民事索償。入稟狀透露，原告於2015年10月8日簽發了一張債券給西九龍文化管理局，以擔保新昌營造廠履行於同年9月26日與該管理局「M+博物館」簽訂的工程合約，而原告早前已經要求兩名被告根據上述債券的賠償保證條款支付保證金，即該債券的全數金額逾2.97億港元，但兩名被告違反賠償保證條款，未有付款給原告，原告因此要求法庭下令兩名被告履行債券的條款和賠償原告的損失。



此外，再有公司於上周五入稟高等法院申請將新昌營造廠清盤，呈請人為Aspect Consulting Asia Limited，該案已排期3月13日提訊。



另外，有關新昌營造廠的案件，早前新昌營造廠有限公司及另一新昌集團子公司「新昌營造廠(亞洲)有限公司」早前均被債權人申請清盤，該兩案今早(14日)於高院原訟庭法官席前提訊。新昌的律師指與眾債權人至今仍未達成任何共識，仍需時進行商討，故要求將案件押後一星期。法官最終批准將案件押後一星期再訊。