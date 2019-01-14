新移民申居留福利涉欺詐惹關注　議員倡規管移民中介

立法會議員范國威闡述立法會研究有關處理居留申請的欺詐行為，提出香港於2017年不論持單程證和內地人以非單程證方式而獲分配來港的人數高達至少7.4萬人，其中以假結婚犯罪、偽造文書或虛假陳述的形式來港問題亦引起關注，范建議港府應正視有關問題，成立規管移民中介部門，並應透過行使審批權削減單程證配額等。



范表示，近期不少人關注，單程證移民人士申請公屋的資產申報是否真確，參照英國及澳洲的相關政策，兩國均有完整審批權，但香港在單程證計劃下，若欺詐個案於內地發生，只能由內地當局執法。而英澳近年更收緊措施防止假結婚行為，例如成立跨部門專責小組打擊有組織入境罪案、規管移民中介等。



范指出，香港政府可參考英國做法，例如若婚姻登記官有合理懷疑個案是假結婚，可延期簽發證明書，讓政府調查或執法。另外，持單程證的移民人士若申請香港社會福利及公共房屋，當局亦應調查他們有否境外資產。



學者姚松炎分析近年非單程證人士來港情況，發現前年入境處優秀人才輸入計劃申請中，內地人與非內地人比例各佔50%，但獲批比率內地人高達37%，但非內地人則只有6%，形容分配額嚴重不均。



至於輸入內地人才方面，去年發現「藝術文化」行業人數近4000人，姚指當中有教學或研究人員經此渠道來港，但有關學歷和資格審批方面，入境處就只能信賴學術機構的說法，批評準則不夠嚴格。