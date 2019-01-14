網民熱話：大媽1人霸4位　街坊怒斥好自私

在快餐店內，如果遇上一些佔着座位，但「齋坐冇幫襯」的人，你會如何處理？近日網上熱傳一條短片，一名身穿紅色風褸的中年婦人，疑於大埔區內一間大型連鎖快餐店內1個人霸4個位，施施然睇報紙，枱面上沒有任何食物。拍片者與她對質，卻迎來「寸嘴」回應。



片段由網民Ka Yin Hon於昨日（13日）中午11時許上載到Fb群組「Tai Po 大埔」。發文者留言謂：「大家睇下呢D自私X，全場爆滿好多人等位， 佢話全張枱要哂！ 原來用嚟1個人坐4個位睇報紙。」影片所見，中年婦語帶威脅：「你唔好影添呀我話畀你聽」拍片者表示：「日日都係咁㗎原來你，日日都係1個人霸4個位睇報紙？你都幾好嘢喎！做人做着你咁都幾X自私喎！」她回應：「咁你可以去第二度㗎，你唔一定喺呢度。」



拍片者指，事發時是星期日，全場爆滿，「你好唔好意思呀？咁厚面皮呀？」中年婦不為所動，回應稱：「唔可以睇報紙嘅咩？」其後，拍片者續指其冇幫襯，鏡頭拍到滿枱報紙，椅子上放着一袋外賣，但膠袋相信是來自該屋邨內的一間酒樓，而不是事發的快餐店。婦人最後回應：「你問下經理我有冇幫襯丫！」



網民看過影片後，紛斥大媽自私，稱「如果係我，就會唔理佢，直接坐落去！」不少人更「獻計」，戲稱「報紙都會口渴」、「請佢份報紙飲可樂啦」、「意外嘅嘢好難講，話唔定會倒瀉水。」亦有網民稱涉事婦人常常在快餐店出現，「佢好似真係同經理好熟，成日見到佢！」