惠州核電項目環評報告獲批　環團憂港安全風險增

內地計劃於惠州興建新核電廠，有關的環評報告據指已於上月獲國家生態環境部批准，顯示核電廠朝正式動工邁進一步。有環保團體擔心，該核電廠距離香港僅約90公里，一旦發生事故恐對本港構成極大風險。



國家生態環境部去年12月19日發出的批覆指，中國廣核電力有限公司（下稱中廣核）的廣東太平嶺核電廠，選址惠東縣黃埠鎮龍仔村，擬建兩台華龍一號機組及配套設施。該部同意公司按照報告書所列建設專案的性質、規模、地點以及採取的環境保護措施，開展下一階段工作。同一天，國家核安全局亦通過了對該核電廠廠址安全分析報告的核安全技術審查。



太平嶺核電廠一期工程跟大亞灣及嶺澳核電廠比較，選址雖距離香港較遠，但落成後發電量高達6000兆瓦，相當於上述兩核電廠的總和。該廠總投資估約1200億元人民幣（約1417億港元），擬建6組中國自主研發、使用第3代核能技術的華龍一號機組。



太平嶺核電廠落成後，連同大亞灣和嶺澳，在距離香港不足100公里範圍內便有3座核電廠。如果連同運作中的陽江核電廠，以及正在興建的台山核電廠、陸豐核電廠，則在距離香港200公里內將有6座核電廠、至少26個機組。



惠州核電廠落成後，將成為廣東省內第6座核電廠，令人擔心本港安全風險增加。香港核學會主席陸炳林表示，該核電站位於惠東太平嶺，與本港市區相距90公里，即使以福島大量洩核為列亦只是30公里，一般洩核範圍是10、20公里，故即使發生事故對香港的影響亦很少。



陸又指，內地新建的第3代核電廠，是採用大亞灣的經驗重新設計，安全系數提高10倍，即使是一粒螺絲的更換亦會記錄在案，安全系數較高，事故風險相對較低。他又指惠州原計劃建6所核電廠，在目前中美關係下，建廠的數目或會減少，亦不會一次過同時興建多間核電廠，要視乎用電需求量而定。