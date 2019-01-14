長者凌晨2點排隊睇牙科街症　私家太貴醫療券唔夠冚

長者睇牙又貴又難，現時39間政府牙科診所中有11間提供街症服務，服務亦只包括脫牙及止痛。有社區團體向200人進行調查，只有15%人指曾使用牙科街症服務，57.5%人則使用私營牙科診所，當中一半人認為私家診所收費不合理，但由於街症名額有限，有長者凌晨2時就開始排隊，亦有不少長者難忍牙痛，被迫使用昂貴的私營服務。



調查由團體香港公民進行，受訪者有94%皆為60歲以上的長者。調查員何詠霖指牙科街症服務相當不足，九龍區就只有觀塘及九龍城診所每星期提供210個名額，觀塘診所凌晨2時已有長者排隊，清晨6時已經滿額，而服務亦不夠全面，如不包括鑲牙及補牙，每次亦只能脫一隻牙。



調查中只有18%人曾用過醫療券看私營牙醫，29%人從未使用，大部分人指牙科服務動輒已超出5000港元上限，寧將醫療券留來看普通科。



73歲的黎女士居於深水埗，以往她為求取得九龍城診所的籌號，要凌晨搭的士到場，前年她飽受牙瘡之痛，但因要照顧80多歲的丈夫及患癲癇的兒子，難再花時間排街症，上年終到私家診所拔掉4隻牙齒及鑲牙，花費共1萬港元，對領取綜援的她來說是相當沉重的負擔。



總幹事文國輝指，政府計劃將申領長者綜援的最低年齡由60歲調高至65歲，將有更多長者無法申請綜援制度下的牙科服務，促請更多政府牙科診所能提供街症服務，以及提供更全面的牙科服務，如補牙、鑲牙等等。