深水埗男子危企　對峙2小時跳落氣墊保命

深水埗有人危站高處，今日(14日)中午12時46分，有途人行經福榮街43號一幢舊樓，赫見一名年約40歲男子危站大廈8樓單位窗邊，大叫救命，立即報警求助。消防接報到場在大廈對開張開救生氣墊戒備，警方談判專家亦到場向事主展開遊說。



期間事主情緒失控，大叫大嚷。在對峙逾兩個小時後，突然一躍跳下，剛好跌落氣墊受傷，需要送院治理。其數名男女親友亦趕至現場了解，警方正調查他尋死原因。



受事件影響，石硤尾街近元洲街唯一行車線及福榮街介乎南昌街與石硤尾街的唯一行車線一度封閉。





防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

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醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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