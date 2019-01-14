涉閘車斬人案男子被控串謀意圖傷人　獲准保釋

警方早前拘捕多人，疑涉本月5日黃大仙太子道東發生兩車閘停平治，跳出刀手劈車斬傷司機案，當中一名男子今午(14日)在觀塘法院提堂。37歲被告謝少逢被控一項串謀有意圖傷人罪，控方申請暫毋須答辯，並將案押後至3月11日再提訊，以等候警方進一步調查。



控罪指謝於今年1月5日，於太子道東彩虹邨外，串謀他人惡意傷害蔡文俊及馬萌漢，意圖使他們嚴重受傷。



控方反對被告擔保外出候訊，指本案為兩幫黑社會尋仇案件，兩受害人在光天化日下於繁忙街道上遭多名戴面罩的兇徒以刀棍襲擊受傷。控方坦言目前並無證據證明被告有直接參與襲擊，但環境證供充分顯示他與案有關，擔心一旦被告保釋外出，有可能會棄保潛逃或再犯案。



辯方申請保釋時強調被告為裝修判頭，有租用西貢不同單位供工人居住。而控方所指的環境證據，只包括在事發前數小時，在被告租用的一個西貢私樓樓盤的閉路電視，拍到他與被認出涉案人士一同出入停車場而已。辯方律師更強調：「控方話係黑幫廝殺，但連指控被告係黑社會嘅證據都冇。」律師又指，案中已有近10人被捕，但都獲警方批准以現金2萬港元保釋外出候查，被告本亦為其中一人，到日前被落案起訴後才被撤銷擔保。



法庭最終批准被告以現金及人事各5萬港元保釋外出，期間不得干擾控方證人、不得離開香港、要交出旅遊證件、每天到將軍澳警署報到，及必須居於報住的景林邨住址。