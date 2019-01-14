針灸電療後左手僵硬無法握拳　中年婦索償中醫7.5萬

中年婦稱2015年就左手麻痹往大埔的省躬草堂醫療中心求診時，中醫師為她施以針灸後疑不顧她的反對，再施以「電療」，事後婦人稱雙手僵硬至今，無法緊握拳頭，遂循小額錢債審裁處入稟，向涉事中醫師及醫療中心的經營公司申索7.5萬港元。案件經今天(14日)提訊後，押後至3月19日再訊。



申索人辛玉燕，被告人分別為廖小華及省躬草堂醫療中心有限公司。申索人在申索書中夾附了她寄給香港中醫藥管理委員會的投訴書，以闡述其申索理由。



申索人在信中表示，事發於2015年12月9日，她因左手有些麻痹及刺痛，往大埔省躬草堂醫療中心看中醫，被告廖小華是她的主診醫師。當天她只打算接受針灸，未想過服藥及接受電療，因她本身抗拒電療。惟當天廖問診後便不停在她頸椎位落針，並沿着雙手一直落針。然後另一位女職員推進了一部電療機，申索人便問：「可唔可以唔電啊？」對方卻說：「你想唔想快啲好啊！電療係快啲，呢度個個都咁電啦，冇事嘅！」他繼而一邊說一邊進行電療，完畢後為申索人拔針及拔罐。



申索人指她求診後感到身體不適，初時以為是「電流未能釋放」，惟之後覺得雙手腫脹，手指僵硬至不能彎曲和握拳，以致不能握得實梳和牙刷。她之後曾向西醫、中醫推拿、脊醫等求診，但手指僵硬問題仍然持續，影響她日常生活和情緒，故向被告人提出追究。申索人指因今次事件令她蒙受人工損失8.4萬港元，加上醫療費用、營養費和雜費共25,660港元，合共損失109,660港元，但現只追討7.5萬元，餘額放棄。