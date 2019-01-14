巴士研設兩段式限速器　按不同路段自動調節限速

香港專營巴士服務獨立檢討委員會早前提出45項改善巴士安全的建議，有關工作正陸續開展。運輸署透露，各專營巴士營辦商正與其巴士車隊管理系統的供應商研究開發一套「巴士監察及控制系統」及「兩段式限速器」，可根據不同路段自動限速至每小時50公里或70公里。



運輸署向立法會提交的文件指，「巴士監察及控制系統」具備定位功能、運作資料(例如車速、煞車情況、加速率和減速率等)監察功能及地理圍欄科技，透過全球定位系統或其他定位技術，系統可限制巴士車速以符合巴士實際所在位置的法定車速限制，達致自動限制速度功能。



目前所有專營巴士營辦商已展開「巴士監察及控制系統」的第一階段試驗，在車速超過相應法定車速限制時，即時向巴士車長發出警報。而在第一階段試驗完結後，運輸署會在今年第2季檢討有關試驗的成效，若試驗結果良好，而巴士製造商亦順利開發設有兩個限速設定的車速限制器，專營巴士營辦商便會在今年內展開第二階段試驗，讓該系統可按照不同路段的相應車速限制(即每小時50公里或70公里)，發揮自動限制車速功能。



另外，由於急劇減速及加速的資料，對於處理涉及乘客失去平衡的非碰撞事故尤為有用，運輸署將會要求所有專營巴士營辦商除超速情況外，亦要為急劇減速及加速發出實時警報以及編製特別報告。專營巴士營辦商亦須定期就檢討事項及跟進行動向運輸署提交報告。

