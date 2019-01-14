沙中線紅磡站聆訊　專家指應隨機鑿更多位置檢視

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(14日)展開第40天聆訊，政府委聘的專家證人、香港大學土木工程系教授區達光供稱，按現時開鑿石屎情況，有需要以隨機方式開鑿更多位置檢視，他又指現時已發現超過三分之一的螺絲帽連接出問題，不能忽視後果。



區達光續指，雖然現時測試結果顯示，有部分鋼筋未完全扭入螺絲帽，但不代表「完全唔夠拉力」，認為有需要為僅部分扭入的鋼筋及螺絲帽作全面評估，以評估月台能否維持負載能力。



至於測試結果中，亦發現未經連接的螺絲帽，區直指這明顯是監督不足，建議用統計模式去檢視月台出現此問題的百分率，另外月台出現「蜂巢」亦要作補救，區認為現階段需透過模型計算方式去評估月台結構有否受影響，以及判斷在月台進行加固工程是否合適等。



港鐵獨立專家顧問嚴建平曾指，若有6個鋼筋螺絲紋扭入螺絲帽已符合安全要求。區認為此說法不可接受，除要考慮鋼筋拉力是否合格外，更需考慮螺絲帽有否變形等因素。區續指，他得知鋼筋螺絲頭供應商人和科技去年就螺絲帽力度進行測試，結果顯示鋼筋扭紋只需扭入6成便可發揮最高承載力，但區認為該測試樣本並不足夠。



區與其他專家證人就同意事項發出了一份聯合聲明，惟區於庭上數度否認聲明內容。例如委員代表律師Ian Pennicott指，聲明指出各專家證人均同意連續牆改以直通鋼筋設計，會比原先的螺絲帽設計較好。區否認，指改動會削弱連續牆施工接縫，稱「唔會好過，只會係差唔多咁好」。



區解釋，與專家證人開會時沒有既定議程，會議中亦只有他常常持反對意見，若他不簽署，會議隨時會由中午持續到晚上，又指自己當時很肚餓( I am starving)，故只好簽署。