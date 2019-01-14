南豐爭產案陳慧慧申上訴駁回　官令付13萬訟費

已故「棉紗大王」南豐集團創辦人陳廷驊的家族分產案，原本被原訟庭裁定敗訴的陳廷驊幼女陳慧慧，於準備上訴期間，發現母親楊福娥於2012年簽了一份送贈契，將150億港元的財產送贈給姊姊陳慧芳，高等法院上訴庭於是把案件發還原訟庭處理。陳慧慧現打算「雙線出擊」，同一時間提出兩個自相矛盾的理據，要求原訟庭撤銷原判，但原訟庭法官去年8月已拒絕該要求，她不服判決，向上訴庭申請上訴許可，上訴庭今(14日)書面駁回其申請，並下令她支付近13萬港元訟費給楊福娥。



陳慧慧一方面指稱，由於楊已簽了上述的送贈契，楊已無基礎就陳廷驊的家族分產爭議興訟，原訟庭因此應撤銷原來的判決。不過，陳慧慧另一方面卻指稱，楊是受到陳慧芳的不當影響才簽了該送贈契，該送贈契因此屬無效。原訟庭法官在去年8月的指示聆訊中，對陳慧慧指該送贈契既屬有效又屬無效提出質疑，拒絕同一時間處理上述兩個自相矛盾的理據，並排期今年11月聆訊，先處理楊是否有興訟基礎的問題。



陳慧慧不服原訟庭去年8月的決定，早前向上訴庭申請上訴許可，上訴庭今日駁回其申請。上訴庭指出，該決定是案件管理的決定，要上訴的門檻很高，而陳慧慧要求法庭批准她同一時間提出兩個自相矛盾的理據，但又要法庭保證日後不會指她濫用程序，法庭原則上是不會給予訴訟人士這種保證，而原訟庭法官也沒有犯錯。