美容健身服務研設合約冷靜期　政府明起展3個月諮詢

政府明日(15日)將公布針對美容和健身服務消費合約訂立冷靜期的公眾諮詢文件，料會就公眾對設立冷靜期的意向及日數、訂立合約的最低交易金額，及公眾接納的退款期日數等進行為期3個月的諮詢。政府早前表示會就冷靜期長短和具體方法諮詢業界和市民，若能建立共識，希望在未來一年向立法會提交草案。商務及經濟發展局局長邱騰華，和商務及經濟發展局常任祕書長(工商及旅遊)利敏貞屆時會介紹諮詢詳情。



針對部分服務行業的不良銷售手法，消委會去年4月公布有關銷售冷靜期研究報告，報告提出將冷靜期涵蓋在特定行業和交易模式，建議政府針對5種合約，包括營業處所以外訂立的非應邀合約(如上門推銷及街頭易拉架攤位推銷)、遙距合約(如電話、郵購)、時光共享合約、健身服務合約及美容服務合約，設立不少於7天的強制性冷靜期，讓消費者可在指定時限內取消交易，毋須說明理由，及全數取回已繳款項。



過去5年，美容、健身、時光共享三大行業的銷售手法投訴共3701宗，佔涉及預繳消費的行業總投訴63%，涉及金額高達1.3億港元，平均金額逾3.5萬港元。