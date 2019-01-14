將屆60歲露宿者申法援　擬覆核長者綜援新政策

政府宣布將申領長者綜援的最低年齡由60歲上調至65歲，引起軒然大波。香港社區組織協會今日(14日)與一位即將60歲的長者到法援署申請法援，擬對該政策進行司法覆核。



黎先生將於4月16日踏入60歲，他5年前失業並成為露宿者，曾因血糖過高而獲批一年傷殘綜援，後因情況轉好而取消，他多次求職皆不成功，5年來一直領取單身綜援基本金額2455港元，每日開支僅為80港元，原以為60歲後可轉領長者綜援3815港元，「可以食多好多餐飯」，卻因新政策而夢碎，斥行政長官林鄭月娥「幾十萬人工，點解仲要向我哋呢啲長者扣減」。對於政府有意讓60至64歲新申請人參與自力更生綜合就業援助計劃(IEAPS)，黎直指對他毫無幫助，因「連做清潔嘅力氣都冇」相法無法成功獲聘。



組織幹事吳衞東指，申請司法覆核的理據包括，新政因削弱香港居民的社會福利或保障而違反了基本法第36及45條。對於勞福局局長羅致光今日表示有意調高60至64歲的綜援受助人豁免工作收入的金額，吳形容為「小恩小惠」，他指2013年的長者就業人數由17萬增至2017年的23萬，顯示長者本身願意工作，只是部分人因體弱多病而無法就業，如果仍強迫他們就業便是非常涼薄。羅今日又指幾乎不可能擱置新政，吳相信仍有可能推翻新政，因立法會中跨黨派皆存反對意見，其組織亦會從法律入手。



組織幹事蔡耀昌指，望於2月1日前成功申請法援，屆時計劃申請臨時禁制令，阻止新政策實施。



