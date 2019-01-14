綠Van撞翻：小巴司機不限年齡　無強制驗身

現時香港除了專營巴士公司對司機的年齡設限外，其他職業司機並無相關規限，其中小巴業因人手短缺少「新血」，故聘用不少年長司機。香港公共及專線小巴同業聯會主席陳勵生表示，小巴司機無年齡限制，而專線小巴公司一般亦不會強制司機驗身，只要應徵者有車牌，符合相關條件便會聘用。



他指，現時運輸署有驗身計劃供職業司機參與，該計劃無年齡限制，免費但非強制性，司機若覺得有需要，即可遞交申請，每年可驗身一次，陳稱：「雖然唔係強制性要去，但因為係免費，所以好多司機都會去」。對於今次意外，陳坦言感到難過，稱：「呢啲真係意外，個身體突然唔舒服，其實咩司機都可能會發生，可能好後生嘅司機都有機會，所以呢啲係好難講嘅」。



汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，現時政府向職業司機提供的免費驗身計劃，只提供基本的身體檢查，包括驗血糖、血壓及膽固醇等，而檢查後不會出健康報告，他稱：「司機只可以去公立醫院驗身，仲係驗最簡單嗰啲，如果想驗得詳細啲，就要自己畀錢去公立醫院，如果要畀錢啲人就唔會去。而且政府忽略咗最重要嘅嘢，好多時職業司機都因為大壓力，心臟出事，但係驗身就無包括到驗心」。此外，不排除有司機因為「唔敢驗身」，或是怕驗身後知道健康有問題而不獲聘，故未有去參加免費驗身，因此他促請政府應強制職業司機驗身，以保障司機健康及道路安全。



根據本港法例，並無對司機年齡設上限，但運輸署規定，年滿60歲而未滿70歲的駕駛人士，駕駛執照有效期最長為3年；年滿70歲的駕駛人士，續領駕駛執照時，可選擇1年期或3年期，並須遞交於申請日前4個月內，由註冊醫生簽發證明申請者適合駕駛的《體格檢驗證明書》。

