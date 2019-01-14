中大生覆核沙中線聆訊被拒　官指不具足夠利害關係

港鐵沙中線獨立調查委員會早前聆訊時，分判商中科興業原本要求一名港鐵的證人確認兩名剪短鋼筋的工人身份，但遭委員會主席夏正民阻止。一名中文大學男生不滿主席的裁斷，早前提出司法覆核許可申請，高等法院上周五(11日)原定聽取其申請，但在他缺席下駁回其許可申請，並押後至今日(14日)書面交代理據，指他無實質勝訴機會，又不具備足夠的利害關係。



申請人胡志鴻，是中大心理學系二年級學生，答辯人是港鐵沙中線紅磡站獨立調查委員會。法官在今日頒下的判案理由書透露，胡入稟後一直未取得法律援助，曾要求法官將上周五的聆訊押後，但被法官拒絕，遂於上周二(8日)透過律師要求撤回司法覆核許可申請。



法官指出，他同意委員會的決定，要覆核港鐵工程的管理和監管制度，以及就確保公眾安全和工程質素作出建議，委員會不用知道該兩名工人的身份。法官又認為，司法覆核並非是覆核一些程序上的決定，而無論是否同意委員會的決定，也不能說委員會就證據是否與調查有關所作的決定是「不合法的」。法官又指，申請人不具備足夠的利害關係提出今次司法覆核，如果今次申請是有理據的，更合適的申請人會是中科興業或其他參與調查的各方。