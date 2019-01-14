17歲仔返大埔故居大廈墮樓　送院搶救不治

大埔少年墮樓亡。今日(14日)下午約3時許，有途人行經大埔翠和里電單車停泊處時，發現一名男子重傷倒地昏迷，懷疑他從高處墮下，慌忙報警求助。救護員接報到場，將事主送院，惜經搶救後不治。



現場遺下懷疑屬於事主的鞋及血漬，警方在場調查，證實死者為姓黎(17歲)男子，現場檢獲遺書，初步相信黎從大廈天台墮下，事件無可疑，死因有待驗屍後確定。大批親友聞訊到醫院了解事件，有人得悉噩耗後情緒激動，需要同行親友安慰。



有目擊者指，事主從高處墮下時，先撞及一棵大樹再跌落地面，腳部扭曲，奄奄一息。據悉，男事主偕家人早前搬離上址，近日他情緒受困擾，曾經向朋友透露有意尋死，至今天重返故居大廈天台跳樓。



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