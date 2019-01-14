電競活動攞牌照繁複　議員轟億元撥款未到位

政府於去年《財政預算案》中宣布，撥款1億港元於電競產業發展，當中5000萬港元投放於數碼港。有議員今午(14日)在立法會資訊科技事務委員會上，指舉辦電競活動需要有多個牌照，但政府沒有一站式服務，申請者需要自行到各部門申請，批評有拒人於千里的感覺。政府表示，電競場地的運作模式會涉及不同活動，或需要不同牌照，未來會與其他部門商討研究。



議員陳健波指，打機和競技屬兩回事，擔心政府鼓勵電競行業，會令年輕人有誤會。議員陳志全則表示，電競行業亦包括遊戲設計、旁述等等，有業界曾反映指政府雖撥款1億港元，但最終未必落到業界手中。他認為，根據現時政府所投放的資源和計劃，當中投放予數碼港的5000萬港元能理解為裝修費，看不到政府如何幫助電競行業發展。



香港數碼港管理公司行政總裁任景信表示，他們在電競行業方面的資助計劃，會為不同方面提供資助，包括舉辦研討會、比賽等等。他指資助會視項目而訂，而且在場館以外舉辦比賽亦會有資助，最多為50萬港元。而過去數碼港已舉行逾20項電競活動，除比賽以外，亦會介紹賽事背後的科技、產業和就業機會。