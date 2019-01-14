娛樂特別效果費擬加價　議員指進帳不多倡暫緩

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日(14日)舉行會議，討論修訂《娛樂特別效果(費用)規例》的費用建議，收費增加介乎11%至14%等以收回成本，預料每年增加約14萬港元。



體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為，增加收費後只為庫房增加十幾萬港元收入，相信比在場官員月薪還要低，質疑未必有需要推行。他續指，計劃所增加金額並不大，政府可以考慮為發放支持電影業界的正面信息，建議暫緩增加收費的做法。



議員葛珮帆指出，數百港元或會成為行業推動力，感到政府重視行業而願意投身，惟現時香港娛樂產業萎縮當中，希望會有更多渠道及方法，去鼓勵及協助行業發展。



商務及經濟發展局常任秘書長(通訊及創意產業)梁卓文表示，距離上次增加收費有5年多的時間，作出調整主因是因通脹及相關開支增加，而現時所建議的增幅亦不超過通脹水平，直言加幅相對溫和。



他重申，政府鼓勵創意產業發展的政策目標清晰，例如電影發展基金建議注資10億港元等，直言政府政策對業界支持相當明顯。他續指，政府要符合一貫的審謹理財及用者自付原則，而且製作上自行負擔部分費用是無可厚非，牌費佔製作成本只有相當小部分，此外電影發展局所資助的製作已包括有關費用，又稱看不到增加牌費會窒礙有意入行人士。