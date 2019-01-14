假難民濫用聲請機制　司法機構與政府商修例打擊

假難民濫用免遣返聲請機制程序問題仍未解決，政府正建議修例打擊。司法機構今日(14日)表示，近年有大批人士湧入香港，提出免遣返聲請，亦即酷刑聲請，有關上訴造成龐大的案件量，使原訟庭、上訴庭及終審庭受到壓力，司法機構將與律政司磋商，探討適度修訂法例的可行性，以更有效率地處理此等酷刑聲請，並會就此諮詢相關持份者。



司法機構指出，政府須處理這類免遣返聲請的數量非常龐大，入境事務處處理有關申請後，申請人可向酷刑聲請上訴委員會提出行政上訴，若遭到駁回的話，通常會向原訟法庭申請司法覆核許可，若申請被拒，就會上訴至上訴法庭，以至終審法院。



司法機構又指，各級法院審理每一宗案件都經過深思細慮，故此，延誤有時在所難免，單靠增撥資源不能解決所有問題，舉例指需要更多法官入職，並非單純涉及財政資源，而調配人手和資源處理免遣返聲請，無疑會對其他案件和其他司法工作產生不良影響。



此外，司法機構又以終審法院就黃之鋒案的判案書，說明法庭的角色並非參與任何政治辯論，法庭的職責是獨立審判，施行香港特區的法律，指出法庭按照案情依據法律判案，無其他考慮因素可影響案件的結果。