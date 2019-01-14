法律年度典禮遇抗議　鄭若驊被斥檢控徇私破壞法治

律政司司長鄭若驊今日(14日)出席2019年法律年度開啟典禮發言期間，遭立法會議員許智峯舉牌抗議，批評鄭若驊過去處理多宗法律爭議事件中偏頗徇私，只為政治服務，帶頭破壞香港的法治。



許指，律政司在前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元的案件及鄭若驊涉及的大宅僭建案件中，決定不檢控梁振英及鄭若驊，詳細解釋欠奉，理由牽強，「政府徇私、包庇高官」的觀感揮之不去。



他又指，公眾對法治的信心盡失，「由人治取代法治，這觀感是由政府帶頭造成的，律政司司長難辭其咎。」他又批評，鄭若驊絕少出席立法會會議，加上要讓來自其他司法管轄區的嘉賓，感受到香港的禮崩樂壞、法治倒退的程度，於是在今次典禮上抗議，形容是「於莊嚴的典禮上揭穿荒誕」。



至於鄭若驊在致詞時指，過去一年，律政司捍衞法治不遺餘力，因而能思慮周詳，加強並不斷推動工作上應對各種挑戰，包括提供公正獨立的專業服務；促進政府的良好管治及依法決策和行動；以及確保人人享有平等、公平的機會。



她又指，律政司已着手檢討外判政策，並於去年取得成果，又形容去年的工作取得良好進展，全賴律政司同事盡心竭力工作。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭若驊把做得不好的事說成做得很好，似乎間接向外界反擊，但卻變成「欲蓋彌彰」，鄭提到在外判政策取得成果，但外界正正質疑她在梁振英涉及的UGL案中，為何不尋求外判法律意見，公眾亦不滿鄭的大宅僭建案中，為何沒有檢控鄭若驊，而鄭一直未有清晰交代，卻以這種旁門左道的方法間接反擊，相信作用不大，外界只會更反感及討厭。



陳又指，就壹傳媒黎智英涉刑恐東方記者仍未被檢控一事，鄭若驊至今未有交代，此外，律政司近年處理案件，亦多次遭法官責難，令外界懷疑律政司工作成效不好，導致有高層離職，而鄭若驊竟稱去年工作取得良好進展，是講大話欺騙市民。



黎智英涉刑恐東方記者案發生於前年6月4日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相、有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信追問律政司的進度，惟只是虛應「Hea答」，直至去年8月中，黎終被警方重案組錄口供，惟案件拖至今仍未提出檢控。