西九文化區擬175億建地庫　議員憂超支需填氹

立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會，今(14日)開會討論推展西九文化區的最新發展。政府今次第三度就綜合地庫工程向立法會申請撥款，建議將「西九文化區綜合地庫－餘下工程」提升為甲級，以進行綜合地庫2A和2BC區(下稱「綜合地庫2區」)的餘下工程，估計所需費用約為175億港元，令目前整個西九文化區綜合地庫工程申領的撥款接近236億港元。委員會主席林健鋒表示委員普遍支持此撥款項目，稍後會交予工務小組委員會及財務委員會作詳細審議。



是次餘下工程包括建造綜合地庫2區地基、建造2區內長約800米的地下行車路、以及綜合地庫2B、2C區基本地庫結構設計及工地勘測等。會上有多位議員關注撥款的使用詳情及監管工作。議員黃碧雲擔心今次政府將綜合地庫工程交由西九管理局負責建造，就如政府將沙中線工程交予港鐵負責一樣，最終因當局監管不力而出現超時及超支問題。另一議員周浩鼎亦指175億港元「唔係一條細數」，憂心屆時「完工又爆多幾十億要(市民)畀錢」。亦有議員指出政府曾於2014年估算整個綜合地庫所需費用為230億港元，不解如今的撥款申請何以多出5億港元。



民政事務局常任秘書長謝凌潔貞回應指，得悉有議員認為綜合地庫造價高昂，以及最終申領款項有所偏差，她認為基於整個地庫工程佔地甚廣，相等於10個香港大球場，加上此地庫內需設可供雙層巴士通過的地下行車道，價錢屬合理。而2014年的工程估算只屬粗略估算，認為目前數字已經與估算相若。



土木工程拓展署南拓展處處長彭雅妮強調指，當局即使獲得撥款亦不會直接交予西九管理局，而會按實報實銷方式處理，「唔係落咗佢個袋先」。她續指政府已有一套監管機制，過去6個月亦巡視工地逾70次，其中14次為突擊檢查。



綜合地庫分為5區，即統稱為「綜合地庫2區」的2A、2B、2C、以及3A及3B，上述5區會分階段推行。綜合地庫2區為西九文化區內最大型的地庫部分，擬分為3層，東至戲曲中心，西至演藝綜合劇場。