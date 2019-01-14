指螺絲頭供應商測試紀錄奇怪　專家證人質疑準確度

沙中線紅磡站獨立調查委員會今午(14日)續訊，政府委聘的專家證人區達光供稱，現時業界多使用拉力強度達460或500的鋼筋絞牙。中科興業代表律師蘇信恩於庭上展示一份由鋼筋螺絲頭供應商人和科技人員負責進行的鋼筋螺絲絞牙測試紀錄，紀錄顯示受測試鋼筋絞牙的強度為900。區直指這份紀錄「很奇怪」，因為該紀錄本想測試強度達460的絞牙，不明為何寫上900，紀錄準確度成疑。



區達光亦指出，紅磡站月台設計被擅改後，出現了層板及連續牆之間出現施工接缝，並需要計算其剪力，他指以現時資料只看到設計顧問阿特金斯有作出計算，但卻「計錯數」。阿特金斯代表律師Vincent Connor向區指示一條計算方程式，認為該方程式可計算出施工接缝的剪力，區直指該方程式「係計緊另一樣嘢」，與接缝無關。



禮頓與政府一直對削低連續牆是否屬於地基工程爭持不下。禮頓代表律師石永泰向區指出，南北走廊以下的連續牆才是屬於地基工程，南北走廊以上直至東西走廊的連續牆則除外。區否認，指連續牆會直達石層，更接觸到泥土部分，認為兩者皆屬於地基一部分。



另外，有報道指出禮頓與港鐵委聘的專家證人與禮頓曾有業務來往，質疑其獨立性。委員會主席夏正民指曾看過專家提交的報告，未有懷疑其獨立性，加上涉事各方未有反對，故接納他們代表禮頓及港鐵作獨立專家證人。