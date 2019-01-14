網民熱話：簡體字食物袋遍行山徑　山友：「火都嚟」

愛護郊野人人有責，垃圾應自行清理帶走。有網民昨日（13日）於Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」貼文，指行山時目擊一群內地人，於山徑丟下遍地包裝上寫有簡體字的垃圾，大感憤怒。事件引起網上關注，網民怒斥亂丟垃圾的行山人士「自私、冇公德、冇教養」。



事發地點為西貢鹹田灣路段，從發文者Simon Organd上載的照片可見，垃圾大多為印有簡體字的食物包裝，還有水樽、紙巾、膠袋及橙皮。他在貼文指，地上垃圾由10個操北方口音的內地人所丟，「沿途行都係啲大陸X嘅垃圾！真係火都嚟！」發文者續稱，沿路都有垃圾，相中僅是冰山一角。



網民看過相片後，紛斥亂丟垃圾的人士行為低劣，「搞到條路咁多垃圾，好冇公德，睇到火都嚟」，「全職做義工日日執垃圾，都不夠班友丟得快」。亦有人提議方法，勸導內地人不要隨地亂丟垃圾，「一見內地人行山，就叫佢哋唔好丟垃圾，愛護環境」、「自己垃圾自己帶走」、「啲banner有冇簡體字？或者用普通話廣播？勸導吓或者有用呢。」



其實，行山徑布滿遍地簡體字包裝垃圾的情況並不罕見。去年底，東網亦曾報道麥理浩徑3段近水浪窩，水井及附近地方被發現塞滿簡體字的零食袋。



網民有話說



Albert Lai：橙皮一定係大陸人丟，我見過，佢哋話當施肥喎



Yz Li：香港現在真是沒有乾淨的感覺，好多地方遍地垃圾



Kan Pang：加強公民教育，喺電視做吓推廣仲實際



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