MYRTUS 8面膜驗出類固醇　衞署籲停用

衞生署今日(14日)呼籲市民不要購買或使用一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜，因為有關產品被發現含有未標示及受管制的物質，該署的調查仍在繼續。



衞生署跟進市民查詢，發現銅鑼灣有兩間零售店舖售賣上述面膜產品。據了解，兩間零售店分別為「Beauty Planet Hong Kong Ltd」位於銅鑼灣東角Laforet 2樓302舖，及「Wishh! o/b Videocom Technology(HK) Ltd 」位於香港銅鑼灣波斯富街77-83號波斯富大廈地下A舖。



衞生署從「Beauty Planet」位於銅鑼灣東角的店舖搜出220盒，每盒6片的面膜以及一個聖誕禮盒裝一盒，內含3片面膜，一名25歲中國籍女售貨員被捕。而在另一間位於銅鑼灣的零售店「Wishh! 」則未有搜出任何有關貨品。根據產品標示，該款面膜產自法國，暫未收到任何不良反應報告。現時案件交由灣仔區軍裝巡邏小隊第3隊跟進。



衞生署從該兩間店舖取得產品樣本作化驗，而政府化驗所的檢驗結果顯示，該款面膜產品樣本含有屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「氟輕鬆」。



「氟輕鬆」屬類固醇物質，含「氟輕鬆」的產品只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。不當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。