瑪嘉烈病人用抗凝血藥期間被抽活肝組織　最終不治

瑪嘉烈醫院公布一宗醫療風險警示事件，60歲男病人患社區性抗藥性金黃葡萄球菌壞死性肺炎，本月9日肝酵素上升，需抽取活肝組織作化驗，惟瑪嘉烈醫院如常為病人注射抗凝血藥，然而抽取活肝組織前最少24小時應停止注射抗凝血藥。病人其後出現失血性休克，腹膜大量積血及右肝葉出血，於前天(12日)心臟停頓，最終不治。



該名男病人於去年11月27日因氣促到北大嶼山醫院急症室求醫，同日晚上被轉送到瑪嘉烈醫院內科病房繼續接受治理。11月28日，病人因呼吸系統衰竭，被轉送到深切治療部，並需使用呼吸機及人工肺治療，其後被診斷為社區性抗藥性金黃葡萄球菌壞死性肺炎。



今年1月3日，深切治療部醫生安排病人接受電腦掃描，顯示病人有氣胸，肝臟多處出現早期膿腫，並有深層靜脈血栓情況，遂處方抗凝血藥，每日為病人注射。1月9日，病人肝酵素上升，深切治療部與腸胃內科商討對策，內科建議為病人抽取活肝組織化驗。同日下午3時，深切治療部如常為病人注射抗凝血藥。下午5時，內科醫生為病人抽取活肝組織作化驗。一般而言，抽取活肝組織前最少24小時，應該要停止注射抗凝血藥。



當晚病人出現失血性休克，醫護人員為他輸血及加強強心藥物。腹部電腦掃描造影顯示病人的腹膜大量積血及右肝葉出血，醫院先後3次為病人進行止血手術及程序。病人於1月12日凌晨5時左右，心臟停頓，最終不治。



醫院對事件感到十分難過，向家屬致以深切慰問，並盡力為家屬提供協助。院方非常關注有關個案，已列為醫療風險警示事件，並向醫院管理局總辦事處通報，會按程序成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，將於8周內向醫管局呈交報告。有關個案已呈報死因裁判官跟進。