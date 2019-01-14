司法機構憂慮聲請案大增　葛珮帆指假難民問題迫在眉睫

假難民亂港衍生大量問題。立法會跟進免遣返聲請統一審核機制有關事宜小組委員會主席的民建聯葛珮帆指，濫用「免遣返聲請統一審核機制」的問題持續困擾香港；不少等候聲請結果的人士借「行街紙」留港做黑工、參與各項嚴重罪行，甚至聚集成群，形成所謂的「難民村」，滋擾本地居民生活。



據資料顯示，針對免遣返聲請的司法覆核許可申請，自2017年開始飆升，從2015年103宗增至2017年的1006宗，而單是2018年，向原訟法庭提出的司法覆核許可申請，亦已接近3000宗。另外，現時尚待處理的上訴個案逾6000宗，當中大部分或會申請司法覆核，為法院帶來更沉重負擔。龐大的酷刑聲請案件量不但對法院造成沉重壓力，亦影響其他同樣需要法律服務的香港各階層人士。



葛形容司法機構提出了相關憂慮，可見問題迫在眉睫。她指保安局早前已就濫用情況提出修例，包括除非已獲法庭批准，否則入境處仍可遣返已提出覆核許可申請的聲請人，期望當局盡快提交相關草案予立法會審議；此外，當局亦需繼續研究其他措施作配合，以便更有效地杜絕假難民問題，包括參考外國做法，設定公費法律支援的上限，防止聲請者濫用程序及虛耗公帑，以及設立收容中心，避免部分等候聲請結果的人士，外出參與違法活動，相信可減低相關人士濫用司法覆核程序的誘因。