魚排養殖收緊被轟假諮詢　漁民斥政府傲慢涼薄

漁農自然護理署三招收緊魚排養殖規管，惹起業界極大反響，紛紛批評措施等同強迫漁民交回牌照。逾百名漁民今(14日)出席該署舉行的諮詢會時，狠批政府多年來未有改善水質，卻設立高門檻的魚產量規限，極不合理，反問該署官員何不先做「標準示範」，若能達標，業界即會倣效。有漁民更炮轟政府態度傲慢涼薄，竟指業界若有不滿，可司法覆核有關規管，質疑政府假諮詢。



漁護署近日向漁民發信，指正檢討現時魚類養殖區養魚場的管理及制訂養殖標準，確保養魚場積極養殖海魚，標準包括魚排面積必須與牌照相同、魚籠面積不可少於7成牌照面積及養魚場須達每平方米10公斤的最低養殖標準，若持牌人未達標又沒提供合理解釋，會在下次發牌時縮減其牌照面積或拒絕發牌，並會進行4場業界諮詢會。



首場諮詢會今在大埔社區中心舉行，逾百名大埔區的漁民出席，與會者批評漁護署一刀切做法，趕絕漁民，甚至質疑政府收緊限制，是為減少日後因填海而向漁民支付的賠償。有出席的漁民質問該署官員，可否示範如何達到每平方米十公斤的最低標準，「你養到我咪照做囉！」



雖然業界強烈反對規管，惟原來今次收緊限制，源於近年愈來愈多人濫用魚排，甚至挑起司法訴訟。據悉，部分人將魚排打造成私人會所及band房等休閒設施，非作養殖用途。面對漁護署人員執法時，他們又利用《海魚養殖條例》「漏洞」，指有關設施可移動並非固定，完全符合《條例》要求，與政府對簿公堂。該署因此透過收緊魚排養殖規管，肅清濫用魚排行為。



知情人士指，政府已預計今次規管會引起極大爭議，明言有關的最低養殖標準並非唯一標準，「就算唔達標，都唔會即刻唔續牌，最緊要係證明你真係養魚，唔係掛羊頭賣狗肉。」



漁農界立法會議員何俊賢表示，濫用魚排對整個養殖業並非好事，惟希望漁護署不要規管過嚴，例如2015年發生紅潮事件，業界產量大跌，漁護署便不應強制執行有關標準，又希望將現有發牌制度一分為二，即一款是供市民休閒用途而設立的魚排，另一款則專供養殖用途，既保障市民休閒玩樂，亦不會扼殺業界生存空間。



