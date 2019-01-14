政Whats噏：政府做大嘥鬼　狂印報告書捱轟

近期社會開始注重環保，連快餐廳都積極推動「走塑」，減少用即棄膠餐具為環境出一分力。部分政府部門就反其道而行，推動無紙化進度相當緩慢，早排就有區議員大鬧，選舉管理委員會將網上都可以查閱嘅資料，花400多頁印出再寄予每一名區議員，係徹底浪費地球資源。



選舉管理委員會上月公布咗今年嘅區議會換屆選舉劃界結果，一共修訂咗123個選區分界，並將報告送畀全港450多名區議員。呢份報告可謂係「重量級」，一共有430頁。南區區議員羅健熙就計過，政府為此消耗近20萬頁紙，更離譜嘅係，其實份報告已錄製成一張光碟，連同書面報告一齊送到議員手中。羅認為政府將報告嘅連結電郵畀議員，已經可以喺網上睇，過程並唔困難，佢索性經將本報告送番畀民政署添。



同為南區區議員嘅立法會議員區諾軒，因為「雙料議員」身份而收到兩本報告，佢話上網已經可以閱覽報告，唔明點解仲要印刷囉，佢嗰兩本都係封塵中，一本喺立法會，另一本就喺區議會儲物櫃。佢諷刺話，既然有多，可能會捐畀圖書館當歷史紀錄喎！



區諾軒話，曾就區議會劃界表達意見，但即使自己參與其中，都唔認為需要實體報告書，不過都唔排除其他議員對報告書有需求，但政府都可以善用網上資源，又或者先詢問議員有冇需要，先至印刷同派發，咁會係一個更好嘅處理方法。唔知選舉管理委員會主席馮驊會唔會從善如流呢？



區又大嘆區議會都幾浪費，好似詢問議員嘅出席意向時，要求每個議員用紙回覆，佢試過電郵回覆，又同民政署講想慳紙張，但最終都要將其電郵印出，呢種做法真係得啖笑囉。佢覺得區議會可以向立法會學習，好似用電腦系統去處理行政問題，認為效率促進組同民政事務局都要研究吓，點樣整體改善區會行政問題。



身兼環保觸覺義務總幹事嘅荃灣區議員譚凱邦就認為，並非每名議員都有平板電腦，所以會議難完全無紙化。佢反而覺得官方機構嘅年報、定期刊物等更需要電子化，因為並非人人都有興趣去揭書，又可以真正做到環保喇！