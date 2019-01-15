綠Van撞翻：防拋出車外　有安全帶一定要戴

這宗嚴重車禍，雖然小巴整架翻側，車上乘客都因佩戴安全帶而無被拋出車外，而且傷勢不算重，香港汽車工業學會會長李耀培稱，事件凸顯安全帶「保命」的重要性，亦可見一旦發生意外後，安全帶發揮了正面的作用，可免被拋出車外，故呼籲市民乘坐交通公具，若座位附有安全帶便應佩戴。



除此之外，李指現時大部分公共交通工具，對司機的保護不足，稱：「如果有意外發生，私家車彈出安全氣袋保護司機，但係的士、小巴同巴士嘅司機位都無安全氣袋，撞車之後係靠條安全帶保護，其實係唔夠。」促請有關當局盡快檢討及改善。



事實上，以往多宗恐怖車禍，乘客大多疑無佩戴安全帶而被拋出車，造成嚴重死傷，其中於去年十一月卅日，一輛接載機場員工上班的冠忠旅巴，途經長青公路近青衣西北交匯處附近，失事猛撼一輛死火的士，旅巴上三名乘客疑無佩戴安全帶，當場拋出車外慘死，事件最終六死卅一傷。另一宗則發生於一八年二月十日，一輛滿載乘客的九巴，駛經大埔公路樟樹灘與松仔園之間右彎，失控剷平路邊巴士站再翻側，至少五人因無佩戴安全帶而被拋出車外，釀成十九死六十五傷。