綠Van撞翻：乘客歷劫大難不死　嘆「意外一次就夠」

搭上涉事小巴的乘客，大部分均是趕時間的上班族，有人上車後爭取時間休息「瞌一瞌」，惟始料不及的是，睡夢中卻突然炒車「掛彩」，事後憶述意外一刻仍膽戰心驚。有乘客黎先生指出，在意外發生前已察覺司機似有不妥，形容：「佢睇落去幾老嘅，撞車前好似無咗知覺咁，無咩反應」，小巴恍似無人駕駛般，俯衝約八十米後撞翻。他指幸好全車乘客均有扣好安全帶，「如果唔係個個都死梗。」



坐在小巴最後排座位的乘客黃先生表示，甫上車扣好安全帶便即睡着，憶述：「當時瞓瞓吓聽到數下『嘭嘭』聲巨響，身旁四周傳嚟尖叫聲，我擘大眼已經見到架小巴撞咗！」意外後他左手及左額頭受傷，形容「（撞車）嗰剎那……意外真係一次就夠，唔好再嚟多次！」另有小巴女乘客稱，自己上車後便睡覺，沒有留意車速亦不清楚如何撞車，只知道在一瞬間已失事翻車，意外後車廂一片混亂，其右肩膊受傷，幸好當時各人均在車廂，沒有被拋出車外。



有途經的姓汪女司機則表示，當時她駕車沿快線行駛，見到行慢線的小巴撞向左邊壆隨後翻側，她即時停車救人並協助乘客離開車廂，而小巴司機則全臉血，被夾困車廂僅露出手腳。