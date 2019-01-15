東方日報A1：小巴司機途中失知覺　城隧口「無人駕駛」剷壆

滿載乘客的一輛專線小巴，昨晨繁忙時間由葵涌開出經城門隧道前往沙田，甫駛出管道後失控撞壆，騎壆剷前飛撞「龍門架」向右翻側，衝行八十米始告停下，車頭毀爛變成「杮餅」，六旬司機被困昏迷，送院後傷重身亡。雖然撞擊力猛烈，全車十六名乘客受傷，幸均有佩戴安全帶無人被拋出車外釀嚴重傷亡。消息指司機患高血壓需長期服藥，有乘客指炒車前司機已失去知覺，致小巴無人駕駛下肇禍。警方指現場未見有煞車痕，正循司機精神狀態、機件及車速調查車禍原因。



涉事專線小巴403線，來往葵涌石籬（梨貝街）至沙田圍，途經沙田市中心，由進智公交營辦。死者老煜成（六十七歲），已婚有一對子女，據悉他於○五年入職，駕駛該路線約兩、三年，疑患有高血壓需長期服藥。昨晨八時許，老駕駛小巴由石籬開出，由於正值上班時間，全車很快「爆棚」坐了十六名乘客，並沿城門隧道公路慢線往沙田方向行駛，惟當駛出管道後約一百米，小巴突然失控撞向左邊石壆，繼而「騎壆」衝前如炮彈飛車般飛撼「龍門架」向右翻側。根據當時途經車輛的車Cam片段顯示，意外一刻現場飛沙走石，鄰線車輛未有停下，尾隨客貨車則繞過小巴繼續前行。



小巴車頭嚴重毀爛，壓至變形恍如廢鐵，整塊車頭擋風玻璃飛出，車尾逃生門亦飛脫，司機頭部重傷被困當場昏迷，車廂一片凌亂，幸所有乘客均有扣好安全帶，才不致被拋出車外。惟因撞擊力猛烈，部分乘客扭傷骨折，有人被玻璃窗碎片割傷流血，全部人仍然清醒。有途經駕駛人士見狀，即時停下落車協助並報警，有傷勢較輕的乘客則自行爬出車廂。



救援人員接報趕至，在場按傷勢把傷者分流，消防員用工具固定車身，把被困的乘客救出車廂，並用了約半小時把司機救出，司機被救出時滿面鮮血，送往仁濟醫院搶救，惜因傷重延至早上十時許不治。其妻子及子女趕至醫院了解，驚悉噩耗悲慟不已。十男六女受傷乘客（十八至五十六歲），則分批被送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理，當中兩人情況嚴重，其餘十四人穩定。



警方封鎖現場調查，包括度尺記錄及拍照存檔，又向傷者及目擊的駕駛人士了解事發經過。有乘客指在撞車前，懷疑司機突然暈倒失去知覺，致小巴無人駕駛下肇禍。現場路面雜物四散一地，包括有座墊及護身符等，路旁的石壆損毀，經調查及清理後，現場於近下午一時許全線解封。



警方指出，涉事司機事發時駕駛第三轉車，現場未發現有煞車胎痕，相信有部分乘客目擊意外經過，會繼續向他們了解，並會循司機的精神狀態、機件及車速調查車禍原因。現場限速八十公里並非交通黑點，初步調查後未發現小巴機件有問題，惟小巴會被拖往驗車中心作進一步檢驗，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進，呼籲目睹意外發生或有任何資料提供的市民與警方聯絡。



據石籬小巴站長指，涉事司機「啱啱放完假幾日，早上六點幾開工」，而駕駛同一路線的姓吳司機形容：「佢冇咩病，係鍾意食煙啫，佢份人幾好！」進智公交發言人表示，公司規定小巴司機每年需進行健康申報，涉事司機本年度未有申報有長期病患。此外，站長每日會留意司機情況，如發現司機不適，會提醒司機留意狀況，不要勉強開工。他補充，目前暫未收到死者家屬求助，但公司會向家屬發放恩恤金，乘客方面的賠償則有待保險公司處理。



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