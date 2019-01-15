探射燈：賣家身份難追查　內地網購恐難追究

在本港街頭，不時會看見有家長推着內地風行的「遛娃神器」，而不少家長會透過內地購物平台購買該些手推車給子女使用。然而，有本港法律界人士表示，市民於內地購物平台購買問題貨品後，或會因難以追查賣家身份而無法退款或提告，故建議市民應選擇有信譽的商家產品。



根據內地《產品質量法》，問題幼童手推車屬存在危及人身、他人財產安全的缺陷產品，生產者若因產品存在缺陷造成人身、他人財產損害，須承擔嚴格的賠償責任。若銷售者有實質證明其產品出現問題非其責任，才不必承擔賠償。



本港法律界人士伍毅文指，若市民於內地購物平台購物，商品質量不會受本港品質監管，當發現問題商品時，亦可能因難以核實或追查賣家身份而無法退款或提出索償。而即使是本港的網售平台，亦無法避免出現上述情況。伍又指，若產品本身質素出現問題，市民向網售平台要求退款也無濟於事，「就好似你去電器舖買電腦，電腦如果本身有缺陷都只可以同生產商講，而唔係電器舖跟進。」他建議市民應光顧信譽良好的商家。

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