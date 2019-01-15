探射燈：塑化劑過量　礙發育傷內臟

有關檢測的50批次幼童手推車樣本中，除結構安全有問題外，近一半樣本被發現塑化劑（又稱增塑劑）殘留量超標，有醫生擔心，幼童接觸過量塑化劑會令多個內臟受到損害，亦可能影響發育，呼籲市民盡量避免讓幼童接觸相關產品。



塑化劑是用來加入硬塑料等物料中，使更具彈性和耐用，常被廣泛用於多種工業和消費產品。而鄰苯二甲酸酯類是最常見的塑化劑，除用於製造建築物料、化妝品及衣物等多種產品外，亦會作醫學用途，例如製作輸血袋及其他醫學器材。至於在是次檢測幼童手推車樣本時，有48%樣本的鄰苯二甲酸酯類塑化劑殘留量超出限制要求。



家庭醫生關嘉美指，兒童坐上問題手推車時，有機會接觸到或聞到塑化劑，而過分劑量除了可令幼童免疫系統失調，還有機會誘發癌症，甚至影響賀爾蒙及損害生殖系統，可使幼童出現性早熟的情況。關又指，不少玩具亦有可能被添加塑化劑，家長除要小心選購外，亦要避免兒童把玩具放入口中，以免增加患病風險。

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