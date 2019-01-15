探射燈：遛娃神器危機高　內地檢測全肥佬

國家市場監督管理總局近日為幼童手推車進行安全風險檢測，結果全部樣本在多項檢測的合格率均為「零」，包括車身穩定不足可導致嬰幼兒頭部損傷、車輪脫落會摔傷幼兒、車身銳利邊緣會割破皮膚等，而且近半樣本塑化劑超標，最高逾60倍。內地專家警告幼童手推車可致兒童「外憂內患」，本港機械工程師亦建議家長應確保手推車支架夠粗及車身平穩，否則反車可致嬰幼兒頭部重創。



「遛娃神器」深受家長愛戴，深水埗及沙田一帶都不難發現有家長使用。惟手推車存在極大安全隱患，國家市場監督管理總局檢測50個批次，9項測試中，其中3項涉及安全的檢測全部樣本均「肥佬」。在車輛穩定性測試當中，樣本均不能通過12度斜坡的測試台模擬測試，在負載相當於1個兒童的沙包後，只要放開手，手推車均會向後傾，從而導致兒童跌傷，被評定合格率為0。在危險夾縫及擠夾點的測試中，全部樣本的兒童可乘坐區域、前後輪之間，都存在手指、手臂及腳部伸入後造成夾傷的間隙，在此項目的測試全部樣品同樣「全軍覆沒」。



在動態耐久性測試中，以籌碼模擬幼童正常使用時情況，並在裝有合金擋塊的輸送帶上推行，每輛車需經過3.6萬次循環測試。惟50個樣本中，最「短命」的樣本僅運行數百次就出現斷裂情況，實際使用壽命可能只有1至2個月；即使耐力最持久的1個樣本，亦不過運行1.6萬次便告破損。



此外，近半樣本都驗出鄰苯二甲酸酯類增塑劑（塑化劑）殘留超出限量值的要求，合格率僅52%。內地專家指，若幼童手推車不穩定易翻倒、使用時車輪脫落，以至車輛表面有銳利邊緣都會造成兒童皮外傷，增塑劑則屬「內傷」，因會造成肝腎功能的損傷或異常，還會影響兒童的免疫系統。



愛童行家庭協會創會委員黎黃佩嫦指，本港家長使用該類手推車並不罕見，不排除酷愛網購的家長因價錢便宜而購買，惟此類產品品質成疑，建議家長要親身試過、摸過才買。



英國機械工程師學會院士盧覺強指，該類手推車的車身多以鉛製成，購買時必須留意其支架是否夠「粗身」，直徑至少要20毫米。在測試時要用手輕摸車身，檢查是否有利角或尖刺，而車輪需要平坦地緊貼地面，因若車身不穩，即使以恒常步速推車而導致1歲以下嬰兒摔出車外，亦足以對嬰兒頭部造成嚴重創傷。



海關發言人表示，過去3年，海關就兒童推車共進行45次巡查，同期接獲6宗相關舉報，並開立4宗調查個案。經調查後，海關成功檢控其中2宗個案的店舖，分別被法庭判罰款6.6萬港元及5000港元；其餘2宗個案經徵詢法律意見後，已向兩間店舖發出書面警告。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

