港男帶蛋糕慶生　斥餐廳亂收切餅費︰係你選擇少

外出慶祝生日，不少人會帶蛋糕到餐廳，並向餐廳繳付切餅費。惟近日有港男就嫌餐廳不能提供杧果甜品，自備蛋糕卻被索取昂貴的切餅費，怒斥︰「依家係你無choices喎」。



該港男在社交網站發貼指，當日希望為朋友慶祝生日，而「壽星」喜歡食杧果，遂預約大角咀一間西餐廳︰「我早一日問定有咩dessert（甜品），電話中佢話得一款或兩款。咁壽星鍾意食杧果，會唔會另外有杧果做嘅甜品？無」。



他考慮自己帶蛋糕，惟餐廳告知將收取100港元切餅費，他怒斥︰「如果佢有好多甜品畀我揀，而我都死要帶蛋糕，咁我係有唔啱嘅，而我好少會咁唔通氣…但電話度佢話得1定2款甜品」。



他又批評餐廳巧立名目賺錢︰「大佬，佢收得一舊水切餅，一係佢切到出神入化，一係佢就有原本畀天神食嘅，不過依家唔小心跌咗落凡間嘅驚天地泣鬼神甜品唔想我錯過」、「100蚊？我知大家價值觀可以好唔同，但呢個數目唔合理」。



不少網民都覺得港男小題大做：「人哋打開門口做生意，你自帶餅去切，阻人做生意」、「明買明賣，唔想畀咪去第二間囉」、「餐廳服務費係咪唔使人服務就唔使收」、「你朋友如果鍾意打邊爐，咁咪直頭帶罐石油氣入去」。



貼文在網絡瘋傳，網民一面倒批評該港男做法，最終該港男刪去貼文及其Facebook帳號。

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