曾蔭權留院中刑滿　今醫院直接獲釋

前特首曾蔭權爵士前年被裁定一項公職人員行為失當罪成，判監20個月，後獲上訴庭減刑至1年，今日(15日)刑滿出獄。由於他上周五(11日)突然報稱不適，由赤柱監獄送往瑪麗醫院羈留病房接受治療至今。懲教署指，若在囚人士在羈留病房獲釋後仍需留醫，會被轉送其他病房繼續接受治理。



懲教署發言人表示，在囚人士在刑滿獲釋當日會由院所高級人員接見及進行相關釋放程序，當中包括親自領回其私人物品，除非在囚人士預先申請並獲准將其私人物品交由其指定人士代領。若獲釋當日仍在公立醫院留醫，釋放程序會按既定機制在醫院病房內進行。在羈留病房獲釋的在囚人士如仍需留醫，會按主診醫生指示被轉送到其他病房繼續接受治理。發言人補充，為保障個人私隱，不會就個別個案作出評論。



據悉，曾蔭權因身為前特首，今日出獄後仍享有相關待遇和福利，包括「G4」的要員保護組保護。前任行政長官高級私人助理莫偉樑以書面回覆東網查詢時指，政府一直按立法會財委會的批准，為所有前任行政長官提供支援及其他終身福利，包括辦公室和行政支援、汽車連司機服務、禮遇安排、保安及醫療和牙科護理。如果個別前行政長官不能進行財委會文件內載列的推廣及禮節性工作，以致該前任行政長官毋須使用有關的支援，政府會重新調配相關資源作其他適當用途。