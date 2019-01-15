消委會：運動手錶準確度偏低　步數誤差最多達60%

用以記錄運動量、計算卡路里消耗等的智能手錶愈來愈普及，不過，消費者委員會參與的測試發現，對比專業量測器材的數據，智能手錶及運動手環所估算的運動數據準確度偏低，例如步數及距離數據的誤差達60%，熱量消耗更偏差達88%。各樣本中，Apple Watch的心率偏差獲滿分5星級評分，其整體評分亦是最高，不過在估算步數和距離方面卻有「報細數」情況。消委會提醒市民，智能手錶及運動手環所提供的運動數據只屬估算數値，只適宜作為粗略參考用途。



消委會在2018年共接獲53宗有關智能手錶的投訴，比對上一年增加13%。20款樣本中，有9款所估算的步行步數偏差達11%至49%，表現最差的是售價最貴的Suunto 9，Apple Watch則有8%偏差；至於估算的跑步步數方面，各樣本尚算準確，惟三星Galaxy Watch的估算偏差有18%。



13款可量測高度變動的樣本中，有2款的偏差超過35%，僅4款的偏差不超過5%；在13款具有GPS衞星定位測距功能的樣本中，更有1款的定位偏差高達55%。消費者應注意，在空曠地方使用GPS衞星信號無疑能作準確定位，但若以GPS測距，或會受迂迴路線，及裝置追蹤定位的頻密度影響，而引致較大偏差。



除估算運動數據的準確度外，電池表現亦值得消費者關注，測試發現各樣本充電至全滿所需時間由1.4至3.2小時不等，相差1倍；充滿電可使用時間更相差達9倍，由29小時至294小時不等，其中電池耐力只能持續1天的樣本，需要充電2小時才達全滿，時常佩戴智能手錶的消費者須加以留意。